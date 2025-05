“Forse è così che si diventa uomini”: Giorgia Lepore presenta a Fasano la nuova indagine dell’ispettore Gerri Esposito

Sarà la scrittrice e archeologala protagonista del prossimo appuntamento della rassegna letteraria “Le città visibili. Storie individuali e sogni collettivi”, promossa dall’associazionecon il patrocinio del

Giovedì 8 maggio alle ore 17:15, presso la Biblioteca di Comunità “I Portici – Ignazio Ciaia”, l’autrice presenterà il suo ultimo romanzo noir “Forse è così che si diventa uomini” (Edizioni E/O), nuova avvincente indagine dell’ispettore Gerri Esposito, personaggio già amatissimo dai lettori e ora protagonista anche della fiction “Gerri”, in onda su RAI 1 dal 5 maggio.

Il libro si apre con un misterioso cadavere ritrovato in una chiesa rupestre alla periferia di Bari. L’indagine, che si sviluppa nell’arco di pochi giorni, è accompagnata da precisi transiti astrologici che scandiscono il ritmo narrativo, creando un’atmosfera densa di suggestioni simboliche. Come in un destino che si ripete, la trama si intreccia con le storie di giovani ai margini, ragazzi che lottano per salvarsi in un mondo che spesso li respinge.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Antonietta Rubino, in un dialogo che esplorerà le profondità narrative del romanzo, tra noir e denuncia sociale, letteratura e televisione.

Giorgia Lepore, docente di Storia dell’Arte al Liceo “da Vinci” di Fasano, ha già conquistato pubblico e critica con i romanzi I figli sono pezzi di cuore, Angelo che sei il mio custode e Il compimento è la pioggia, tutti pubblicati con Edizioni E/O e alla base della serie tv prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

📅 Giovedì 8 maggio 2025 – ore 17:15

📍 Biblioteca di Comunità “I Portici – Ignazio Ciaia”, Fasano

🎙 Incontro con Giorgia Lepore

📚 Presentazione del romanzo Forse è così che si diventa uomini (Edizioni E/O)

🎤 In dialogo con Antonietta Rubino

🎟 Ingresso libero

Un’occasione imperdibile per incontrare una delle voci più originali del noir italiano contemporaneo, in un evento che intreccia letteratura, impegno civile e riflessione sul nostro tempo.