Antonio Spada presenta a Bari il suo saggio “Il diritto alla libertà”

BARI - Venerdì 30 maggio, alle 18, alla libreria Liberrima di Bari si terrà la presentazione del saggio “Il diritto alla libertà”, primo lavoro editoriale del poliziotto in congedo Antonio Spada, un saggio il cui testo inverte le logiche del pensiero politico dominante e mira a creare straordinari effetti collaterali permanenti.L’autore espone una personale visione prospettica di un nuovo sistema democratico estremamente differente dall’attuale, basato su alcuni concetti universali di liberalità e di autodeterminazione dell’individuo e dei popoli. Credendo profondamente nella necessità di oltrepassare i confini del proprio tempo e aggirare il conformismo politico dominante di natura conservatrice, Spada canalizza la nuova idea di società all’interno di un sistema aperto, in grado di superare qualunque forma di concezione dogmatica spirituale e ideologica dottrinale e precorre l’emancipazione attraverso la logica e la ragione come strumento ideale per immaginare e disegnare un mondo migliore.Antonio Spada che già nel 2020 ha avviato un percorso di analisi politica con la pubblicazione di video sui social, tra cui uno a cui si rivolgeva direttamente al presidente all’epoca in carica Giuseppe Conte, anche in questo caso, da semplice osservatore, cerca di varcare le linee del peccato, di guardare nelle pieghe del potere, di frugare nel passato e di intuire le logiche del presente per immaginare una forma ideale di un mondo nuovo in grado di includere il precedente, di espanderlo, di evolverlo e di renderlo straordinariamente diverso. Viene offerta al lettore la piena libertà d’interpretazione che, attraverso una propria e intima riflessione, può immaginare il mondo che verrà con un modello di società estremamente avanzato ed evoluto, perfettamente contrapponibile all’attuale sistema primitivo neoclassico conservativo.Al termine della presentazione l’autore condividerà con i presenti un momento di convivialità.: 18.00: 3474360942