Lassana Coulibaly decisivo per la salvezza del Lecce: suo il gol vittoria all’Olimpico contro la Lazio

FRANCESCO LOIACONO - Un gol pesantissimo, forse il più importante della sua stagione., centrocampista maliano del Lecce, ha messo la firma sulla salvezza dei salentini con la rete che ha deciso la sfida dell’ultima giornata dicontro laall’. Un successo per 1-0 che ha regalato alla squadra giallorossa non solo i tre punti, ma anche la terza salvezza consecutiva nel massimo campionato italiano.

Coulibaly ha disputato tutte le 38 partite stagionali in Serie A, confermandosi un elemento imprescindibile del centrocampo leccese. La sua costanza, la forza fisica e la duttilità tattica sono state risorse fondamentali per il tecnico e per il gruppo, culminate con il gol nella serata di domenica 25 maggio, che ha permesso al Lecce di chiudere la stagione con una vittoria di prestigio.

Nato calcisticamente nel settore giovanile del SC Bastia, Coulibaly ha collezionato esperienze significative in Europa: ha vestito le maglie della Salernitana, dell’Angers SCO in Francia, del Cercle Bruges in Belgio, dei Glasgow Rangers in Scozia e ha militato anche nella squadra B e nell’Under 19 del Bastia. Una carriera internazionale che ora potrebbe proseguire ancora a Lecce, dove ha trovato continuità e centralità nel progetto tecnico.

Con la salvezza ormai in tasca, il Lecce guarda al futuro e dovrà presto decidere se puntare ancora su Coulibaly per la stagione 2025-2026, che sarà storica: per la prima volta nella sua storia, infatti, la squadra salentina disputerà il quarto campionato consecutivo in Serie A.

Il gol all’Olimpico, simbolico e decisivo, potrebbe aver già dato una risposta chiara sull'importanza del centrocampista maliano nel futuro del club.