Ascoltare gli adolescenti: si chiude il progetto LISTeeN

BARI - Giovedì 22 maggio, nell’agorà del Consiglio regionale della Puglia, a Bari, si terrà il convegno di chiusura di “LISTeeN – Ascoltare gli adolescenti”, progetto di protagonismo giovanile, attivazione di comunità e formazione finanziato dal Garante regionale dei diritti del minore, dell’infanzia e dell’adolescenza e coordinato dal Consorzio Meridia, con l’obiettivo di dare voce ai giovani e costruire intorno a loro reti educative di comunità.Triplice lo scopo del progetto, rivolto agli adolescenti di età compresa tra i 14 e i 16 anni, con il coinvolgimento diretto di genitori e insegnanti: creare presìdi di comunità informali in grado di dialogare con la realtà, intervenire con un sistema-rete di supporto ai giovani e diffondere la cultura sui temi della “età di mezzo”, fornendo alle agenzie educative degli strumenti pratici di intervento. Questa iniziativa ha coinvolto 8 istituti scolastici del territorio regionale, 250 ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di secondo grado, 100 insegnanti e più di 80 genitori, provando ad offrire ai partecipanti nuovi strumenti per leggere la realtà nonché un modello di azione che ragioni sulla comunità piuttosto che sui singoli.Gli studenti delle scuole di Foggia, Andria, Monopoli, Lecce, Brindisi, Martina Franca e Tricase hanno preso parte, nell’ambito del progetto, a laboratori di educazione non formale con esperti di youth work, incontri di formazione con professionisti e hanno costruito spazi di ascolto e condivisione del loro punto di vista, realizzando podcast che raccontano il modo in cui gli adolescenti si affacciano al mondo e lo interpretano.Per i genitori e i docenti è stata proposta, invece, una formazione online e degli incontri in presenza in cui si è discusso di salute e benessere in adolescenza, educazione socio-affettiva e socio- relazionale, educazione alla parità declinata negli aspetti del linguaggio, dell’identità, della sessualità, approcci innovativi all’orientamento. Alla formazione hanno preso parte esperti di fama nazionale come Alberto Pellai, Maura Manca, Vera Gheno, Roberto Cavallaro, Roberto Poli. In mattinata, dopo i saluti istituzionali, saranno presentati i podcast realizzati dai ragazzi e dalle ragazze delle scuole aderenti al progetto LISTeeN a cura di Camera A Sud Cooperativa Impresa Sociale, in seguito, Coach Adamo (al secolo Pasquale Adamo, direttore di Master Coach Italia) curerà un laboratorio sul metodo “Movimento Talento”. Dopo un rinfresco a cura degli studenti dell’istituto “Ettore Majorana” di Bari, nel pomeriggio, si terrà una tavola rotonda di presentazione dei risultati delle attività di monitoraggio e modellizzazione a cura dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza e del Dipartimento Form.Psi.Com dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.Le scuole coinvolte nel progetto sono: Polo Liceale “G. Galilei – M. Curie” di Monopoli, IISS “G. Colasanto” di Andria, ITT “G. Giorgi” di Brindisi, Liceo “Tito Livio” di Martina Franca, IISS “A. De Pace” di Lecce, Liceo “Girolamo Comi” di Tricase, Polo ITET “Notarangelo-Rosati-Giannone- Masi” di Foggia, ITET “De Viti De Marco” di Triggiano.: 0805282318: 15.30