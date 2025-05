Assalto al Bancomat Unicredit di Conversano: due esplosioni nella notte scuotono la città

CONVERSANO – Notte di paura a Conversano, dove intorno alleun violento assalto ha colpito lasituata in pieno centro cittadino. Due fortihanno svegliato di soprassalto i residenti della zona, gettando la città nell’allarme.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero preso di mira lo sportello bancomat, utilizzando presumibilmente esplosivo ad alto potenziale per forzare l’accesso al denaro contante. I boati sono stati uditi a grande distanza e hanno causato danni significativi all’ingresso della banca e ai locali interni.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Monopoli e gli artificieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi. Ancora in corso la quantificazione del bottino e l’analisi delle telecamere di sorveglianza, che potrebbero aver ripreso volti o targhe utili alle indagini.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma la paura tra i cittadini è stata tanta. Numerosi i messaggi sui social da parte dei residenti che hanno raccontato di vetri tremati e allarmi scattati in tutta la zona.

Le indagini sono in corso per identificare gli autori del colpo, che sembrano aver agito in maniera rapida e coordinata, sfruttando presumibilmente mezzi rubati per darsi alla fuga pochi istanti dopo l’esplosione.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle ore notturne e sulla vulnerabilità degli sportelli automatici alle tecniche esplosive usate da bande sempre più organizzate.