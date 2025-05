Atletica pugliese protagonista: trionfi internazionali e successi nei campionati nazionali e regionali

ph: Sportmedia, Fidal

BARI - Un weekend ricco di successi per l’atletica pugliese, che si è distinta a livello internazionale con risultati storici nella marcia, mentre in ambito nazionale e regionale ha confermato la sua vivacità agonistica con brillanti prestazioni nelle Prove Multiple a Taranto, nella 10 km Master di Foggia e nella fase regionale dei Campionati di Società Assoluti.

Stano da record a Podebrady: primato mondiale e oro europeo

La marcia pugliese scrive una pagina di storia. A Podebrady, in Repubblica Ceca, Massimo Stano conquista il primato mondiale sui 35 km di marcia con il tempo di 2h20:43, laureandosi campione europeo a squadre. Un'impresa che conferma il suo ruolo di protagonista assoluto nella specialità.

Non è da meno Antonella Palmisano, che all’esordio sulla distanza conquista l’argento individuale e contribuisce al successo a squadre femminile, con il nuovo record italiano: 2h39:35.

Splendido risultato anche per Francesco Fortunato, che sigla il record personale sulla 20 km con 1h18:16, mentre il giovane Nicola Lomuscio (Avis Barletta), all’esordio in nazionale maggiore, chiude con un ottimo 1h21:03. Tra gli Under 20, vittoria per Giuseppe Disabato sui 10 km in 39:28.

📊 Risultati completi - Podebrady 2025

Campionati di Società Assoluti: Avis Barletta guida la classifica

Chiusa la fase regionale del Campionato di Società Assoluto (10-11 maggio), la FIDAL ha ufficializzato la composizione delle finali. La Avis Barletta è in testa nella classifica maschile con 13.868 punti, ottenuti a Molfetta, e si candida alla conquista dello scudetto 2025 a Brescia.

Nella Finale Argento, spazio all’Aden Exprivia Dai Optical Molfetta, sesta nella classifica maschile e attesa a Foligno, mentre in Finale Bronzo sarà protagonista l’Alteratletica Locorotondo, seconda tra le società femminili.

In Serie B, numerose presenze pugliesi ad Ancona:

Elite Giovani Atleti (4° uomini e 7° donne),

Atl. Amatori Cisternino (8° uomini),

US Foggia Atl. Leggera (8° donne),

Amatori Atl. Acquaviva (12° uomini).

📎 Composizione finali uomini

📎 Composizione finali donne

Master 10 km a Foggia: numeri da record

Oltre 2.000 atleti hanno animato Foggia per il Campionato Italiano Master 10 km su strada, seconda rassegna nazionale 2025 ospitata in Puglia.

A livello di società maschili, successo per la Dynamyc Fitness, seguita da Atletica Pro Canosa, Daunia Running e Podistica Magliese. Nel settore femminile, ottimo quarto posto per l’Atletica Tommaso Assi Trani, seguita dalla Nadir Putignano (5ª).

Tra gli individuali, numerose medaglie per la Puglia, tra cui spiccano:

Oro per Marco Broggi (SM35) , Giovanni Auciello (SM45) , Simone Falomi (SM50) , Mohamed Erremi (SM55) , Santino Maccagnan (SM60) , Maurizio Vagnoli (SM65) , Stefano L’Abbate (SM90) .

Argento per Pasqua Loviglio , Antonio Redi , Davide Seri , Antonio Boccale , Francesco Leone , Francesco Varrecchia , Nicola Traversa , Francesco Lorusso .

Bronzo per Michela Corbaccio, Giuseppe Santoruvo, Francesco Quarato, Taoufik Bazhar, Abdelkrim Boumalik, Domenico Caporale, Mauro Grande, Romeo Bruno, Antonio Peragine, Federico Pignatelli, Leonardo Serena.

📊 Risultati completi - Foggia Master 10 km

Prove Multiple a Taranto: in vetrina le giovani promesse

A Taranto, brillano gli specialisti delle prove multiple. Nel Decathlon Assoluto successo per Pietro De Canio (Amatori Acquaviva), davanti a Granio e Ferretti. Tra gli Under 20, affermazione per Francesco Salentino (L’Amico Cras Taranto). Negli Allievi, vittoria per Simone Luigi Mandrillo (L’Amico Cras).

Nel settore femminile, l’Eptathlon Assoluto va a Martina Marseglia (Alteratletica Locorotondo), mentre tra le U23 vince Michele Cucinelli. Martina Inghingoli è la miglior U20, seguita da Maselli e Cosenza.

Tra i Cadetti, nell’Octathlon spicca Gioele Paladini (Atl. Lecce Pino Felice), mentre l’Esathlon Cadette vede il trionfo di Tamara Ventura (Atl. Giovanile Acquaviva).

📊 Risultati completi - Prove Multiple Taranto

Una Puglia da applausi

I risultati del weekend confermano il grande momento dell’atletica pugliese, capace di brillare sui palcoscenici internazionali e di esprimere qualità e quantità nelle rassegne nazionali. Un sistema in crescita, sostenuto da società attive, tecnici preparati e atleti motivati che portano sempre più in alto i colori della regione.