Trani si prepara a vivere lo spettacolo della VII edizione del Triathlon Olimpico No Draft Gara Gold & Aquathlon: sport, cultura e impegno sociale protagonisti il 24 e 25 maggio

Lo sport di alto livello torna protagonista a Trani con la, in programma nel weekend del. Un evento di rilievo nazionale che unisce, grazie all'organizzazione dell’, sotto l’egida dellae con il patrocinio di Ministero dello Sport, CONI, Regione Puglia e Comune di Trani.

L’unica Gara No Draft del Sud: un appuntamento attesissimo

Promossa per il terzo anno consecutivo come gara “Gold”, la manifestazione è l’unica tappa del circuito Triathlon Nazionale No Draft nel Sud Italia, e sarà valida anche come Campionato Regionale Age Group individuale e a squadre. L’evento prenderà il via sabato 24 maggio con l’Aquathlon classico, che vedrà in gara atleti delle categorie giovanili e Age Group, mentre domenica 25 maggio sarà la volta della gara regina, articolata nelle classiche tre frazioni: 1500 metri di nuoto, 40 km in bicicletta e 10 km di corsa, con partenza e arrivo nella suggestiva cornice della Baia dei Pescatori e Piazza del Monastero di Colonna.

Oltre 350 iscritti da tutta Italia, attesi i big del triathlon

Gli atleti iscritti hanno già superato quota 350 e si avvicinano ai 500 partecipanti, con rappresentanze da tutta Italia. Tra i nomi più attesi:

Sergiy Polikarpenko , campione italiano 2024 e atleta del gruppo sportivo Carabinieri;

Alessandro De Gasperi , pluricampione Ironman e vincitore dell’Ironman di Lanzarote 2018;

Giorgia Abbatantuono , giovane promessa della Nazionale U20 e campionessa italiana Youth B 2023;

I pugliesi Alessandro Cazzorla, vicecampione europeo Duathlon Sprint 2025, Michele Insalata, vincitore a Trani nel 2019 e Marcello Roncone, trionfatore dell’edizione 2018.

Sport e inclusione: il valore sociale dell’evento

Fedele alla propria missione, l’Atletica Tommaso Assi ha voluto fortemente coniugare sport, prevenzione e inclusione sociale. In collaborazione con la LILT e l’ASL BAT, durante la manifestazione saranno attivate iniziative di screening oncologico gratuito, sensibilizzando il pubblico sull’importanza della prevenzione.

Arte e sport: la mostra “RUN” di Nicoletta Scilimati

Ad arricchire ulteriormente l’evento, da giovedì 22 a domenica 25 maggio, gli spazi del Monastero di Colonna ospiteranno la mostra “RUN – Fotoritratti su collage tipografici” dell’artista Nicoletta Scilimati, docente all’Accademia di Belle Arti di Lecce. L’esposizione è composta da 16 opere ispirate al Paratriathlon, realizzate con collage tipografici e fotografie scattate durante il World Triathlon Para Cup 2024 di Taranto.

La conferenza stampa del 22 maggio

Tutti i dettagli dell’evento saranno svelati in occasione della conferenza stampa di giovedì 22 maggio alle ore 10.30 presso il Monastero di Colonna, moderata dal giornalista di Rai Sport Saverio Montingelli. Interverranno, tra gli altri:

Giovanni Assi , presidente dell’Atletica Tommaso Assi Triathlon Team;

Riccardo Giubilei , presidente nazionale FITri;

Antonio Tondi , presidente FITri Puglia;

Amedeo Bottaro , sindaco di Trani;

Debora Ciliento , assessore regionale ai Trasporti;

Francesco Schittulli , presidente nazionale LILT;

Tiziana Di Matteo , commissario straordinario ASL BAT;

Autorità militari e forze dell’ordine.

Un evento di territorio, sicurezza e partecipazione

L’intera macchina organizzativa è supportata da una fitta rete di enti e associazioni, tra cui CONI, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Capitaneria di Porto, Polizia Locale, OER Trani, Associazione Polizia di Stato, Lega Navale di Trani, e numerosi partner media tra cui Rai Sport, Rai Puglia e TGR Puglia.

Il presidente Giovanni Assi sottolinea:

«La Trani Triathlon non è solo sport. È cultura, benessere, prevenzione e comunità. Un grazie speciale va a tutti i volontari, atleti, istituzioni e partner che rendono possibile questo grande evento. Invitiamo sportivi e cittadini a partecipare e vivere insieme questo straordinario momento di sport e vita».

Appuntamento a Trani per uno spettacolo a tutto tondo

Sabato 24 e domenica 25 maggio Trani sarà ancora una volta capitale del triathlon italiano, pronta ad accogliere atleti, famiglie e appassionati per una due giorni di sport, emozioni e valori condivisi.