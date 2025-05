ATP 500 Amburgo: Darderi vola al secondo turno, Zverev e Rublev avanzano senza problemi

FRANCESCO LOIACONO - Ottimo esordio per Luciano Darderi nel torneo ATP 500 di Amburgo. L’azzurro ha superato con un convincente 6-1 6-4 il tedesco Diego Dedura Palomero, guadagnandosi l’accesso al secondo turno. Un match dominato soprattutto nel primo set, dove Darderi ha fatto la differenza con un servizio preciso e colpi efficaci da fondo campo.

Nel secondo set la partita si è fatta più equilibrata fino al 4-4, ma poi l’italiano ha alzato il livello, grazie a un rovescio incisivo e un ritmo sostenuto che gli ha permesso di chiudere l’incontro in due set. Per Darderi si tratta della dodicesima vittoria in un torneo ATP nel 2025, confermando il suo ottimo stato di forma.

Tra gli altri incontri della giornata, vittoria facile per Andrey Rublev, che ha battuto il bosniaco Damir Dzumhur 6-4 6-3, mentre Alexander Zverev, spinto dal pubblico di casa, ha superato in due set l’americano Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 6-1 7-6.

Esordio sfortunato invece per Raphael Collignon, costretto al ritiro per un infortunio muscolare sul 6-5 nel primo set a favore dell’americano Brandon Nakashima.

Successo anche per lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che ha avuto la meglio su Marcos Giron per 7-6 6-0, mostrando solidità e continuità soprattutto nel secondo parziale. Il ceco Jiri Lehecka ha invece avuto la meglio sul croato Borna Gojo in tre set: 6-4 3-6 6-2.

Il torneo entra ora nel vivo, con tanti big in campo e l’attenzione del pubblico rivolta ai possibili sviluppi di un tabellone ricco di talenti.