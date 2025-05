Europei di basket 2024: la Rai trasmetterà tutte le partite dell’Italia in diretta

FRANCESCO LOIACONO - La Rai sarà la protagonista televisiva degli Europei di basket 2024, trasmettendo in chiaro tutte le partite della Nazionale italiana. Lo ha annunciato il presidente della Federazione Italiana Basket, Gianni Petrucci.

Il torneo si disputerà dal 27 agosto al 14 settembre in quattro Paesi: Cipro, Polonia, Finlandia e Lettonia. L’Italia giocherà la prima fase nel Gruppo C a Limassol, città di Cipro, dove la Rai seguirà in diretta le gare degli azzurri.

Il calendario delle partite trasmesse sarà il seguente:

Giovedì 28 agosto alle 20:30 Italia-Grecia

Sabato 30 agosto alle 14:00 Italia-Georgia

Domenica 31 agosto alle 20:30 Italia-Bosnia

Martedì 2 settembre alle 20:30 Italia-Spagna

Giovedì 4 settembre alle 17:15 Cipro-Italia

Se l’Italia si classificherà tra le prime quattro del gruppo, accederà alla seconda fase degli Europei e la Rai continuerà a trasmettere in diretta tutte le partite della squadra guidata dall’allenatore Gian Marco Pozzecco.

Gli appassionati di basket potranno quindi seguire con entusiasmo e in chiaro il cammino degli azzurri nel torneo continentale, sostenendo la Nazionale nella corsa verso un risultato importante.