Serie A, Lecce-Torino 1-0: primo gol in campionato per Ylber Ramadani

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce conquista una vittoria fondamentale nella corsa salvezza, superando 1-0 il Torino al “Via del Mare” grazie al primo gol in questo campionato del centrocampista albanese

Il gol decisivo è arrivato al primo minuto del secondo tempo, quando Ramadani, con freddezza e precisione, ha trovato la rete che ha regalato tre punti vitali ai salentini nella trentasettesima giornata di Serie A. Una prestazione solida, coronata da un gol pesantissimo, per il mediano che in questa stagione ha collezionato 28 presenze con la maglia giallorossa.

Ramadani, classe 1996, vanta una lunga esperienza internazionale: prima di approdare a Lecce, ha militato in diverse squadre europee tra cui Aberdeen (Scozia), MTK Budapest (Ungheria), Vejle BK (Danimarca), Partizan Belgrado (Serbia), FC Drita, FC Prishtina e FC Ferizaj (Kosovo).

Con la Nazionale albanese, ha disputato 45 partite con la selezione maggiore e 10 presenze con l’Under 21, diventando un punto di riferimento anche in ambito internazionale.

L’allenatore Marco Giampaolo potrà contare su di lui anche nell’ultima e decisiva sfida di campionato, in programma domenica 25 maggio alle 20:45 contro la Lazio allo stadio “Olimpico”. Il Lecce, attualmente a quota 31 punti – come l’Empoli – dovrà cercare la vittoria per conquistare una salvezza diretta.

Tuttavia, se anche l’Empoli dovesse vincere nella sfida casalinga contro il Verona al “Castellani”, i salentini si troverebbero costretti a giocare uno spareggio salvezza contro i toscani per evitare la retrocessione in Serie B.

Tutto è ancora in bilico: l’ultima giornata si preannuncia decisiva e carica di tensione per il futuro del Lecce.