Lecce, infortunio per Pierret: salterà la sfida con la Lazio all’Olimpico

FRANCESCO LOIACONO - Brutta tegola per il Lecce in vista dell’ultima giornata di Serie A. Il centrocampista franceseha riportato unodurante la vittoriosa sfida contro il Torino, terminata 1-0 allo stadio “Via del Mare”, valida per ladel campionato.

L’infortunio, confermato dallo staff medico del club salentino, costringerà il classe ’00 a saltare la trasferta di domenica 25 maggio alle ore 20:45 contro la Lazio allo stadio “Olimpico”, match che chiuderà ufficialmente la stagione del Lecce in Serie A.

Una stagione da protagonista

Pierret, arrivato in estate per rinforzare la mediana giallorossa, ha collezionato 30 presenze in campionato, rivelandosi uno degli uomini chiave del centrocampo per l’allenatore Marco Baroni. Dinamismo, intelligenza tattica e capacità di recuperare palloni sono stati i tratti distintivi della sua stagione.

Il centrocampista francese vanta un percorso di crescita calcistica internazionale, avendo indossato le maglie di OGC Nizza B, Nizza U19, Escola Victoria Guimarães U19, US Boulogne, FC Dinamo e Quevilly-Rouen prima di approdare in Serie A.

Un’assenza pesante

L’assenza di Pierret contro la Lazio rappresenta un problema non di poco conto per mister Baroni, che perde uno dei suoi titolari più affidabili proprio alla vigilia dell’ultima e importante gara stagionale. Il tecnico dovrà ora valutare le alternative per il centrocampo, considerando anche lo stato fisico e mentale della rosa.

Il Lecce, già salvo, punta a chiudere con un risultato positivo a Roma per coronare una stagione di grande impegno e sacrificio, che ha visto il club pugliese difendere con successo la permanenza nella massima serie.

Ulteriori aggiornamenti sull’entità dell’infortunio e sui tempi di recupero di Pierret sono attesi nei prossimi giorni.