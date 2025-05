Bari, 2 giugno 2025: completato il progetto “I Volti per la Memoria” al Sacrario Militare Caduti d’Oltremare

BARI - In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, è stato ufficialmente completato il progetto “I Volti per la Memoria” presso il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari. L’iniziativa, carica di valore simbolico e affettivo, intende restituire un volto e un’identità ai nomi dei militari italiani caduti in terre lontane, i cui resti riposano nel monumentale complesso barese.

Il progetto ha preso vita grazie alla collaborazione dei familiari dei caduti, che dall’Italia e dall’estero hanno contribuito con fotografie inedite, arricchendo così l’archivio iconografico già esistente. Le immagini raccolte vengono ora proiettate ogni sera sulle facciate principali del Sacrario, in un suggestivo intreccio di memoria e luce che si fonde con l’illuminazione tricolore, rendendo omaggio ai Caduti in modo tanto solenne quanto toccante.

Il Sacrario Militare di Bari, progettato dal Tenente Colonnello del Genio Paolo Caccia Dominioni di Sillavengo, custodisce le spoglie di oltre 80.000 militari italiani caduti nei vari fronti d’oltremare. Per dimensioni e importanza, è il secondo Sacrario nazionale dopo quello di Redipuglia, rappresentando un luogo di raccoglimento e memoria collettiva.

“I Volti per la Memoria” non è solo un tributo visivo, ma un ponte generazionale che riavvicina le famiglie ai propri cari e ricorda al Paese l’importanza della memoria storica, soprattutto in giornate significative come quella del 2 giugno.