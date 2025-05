Bari apre le porte al futuro: al via la prima edizione di Job&Orienta nel capoluogo pugliese

– Ha preso il via oggi alla Nuova Fiera del Levante la, il salone nazionale dedicato a orientamento, formazione e lavoro. L’evento, in programma dal, è organizzato dain partnership cone con il patrocinio del, e rappresenta un'importante evoluzione del format che da 33 edizioni anima Verona, ora proiettato verso il Sud per ampliare il suo impatto su studenti, giovani e adulti in cerca di opportunità.

L’inaugurazione

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale Sebastiano Leo, il consigliere comunale Nicola Amoruso, il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli, il direttore generale di Veronafiere Adolfo Rebughini, il presidente di Arpal Puglia Beniamino Di Cagno e Silvia Pellegrini, direttore del Dipartimento regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, che ha moderato l’incontro.

Un evento per costruire il domani

Con 100 stand espositivi e oltre 50 appuntamenti tra talk, workshop e incontri formativi solo nella giornata d’esordio, Job&Orienta Bari si presenta come uno spazio aperto dove enti, aziende, agenzie per il lavoro e istituzioni mettono a disposizione strumenti concreti per aiutare le persone a orientarsi nel mondo del lavoro e della formazione.

Tra gli eventi di punta, il talk a cura del Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicato alla nuova filiera tecnologico-professionale “4+2”, pensata per connettere formazione tecnica e professionale con le reali esigenze del mercato.

Le voci dei protagonisti

«Se una fiera racconta un settore, JOB&Orienta racconta il futuro – ha dichiarato Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere –. Portare l’evento a Bari significa investire sui giovani e sul loro talento. Con oltre 1.500 iscrizioni ai colloqui già nella prima edizione, crediamo che qui possa nascere un nuovo punto di riferimento per chi cerca un’occasione concreta di crescita».

Il presidente Michele Emiliano ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il futuro della regione: «Job&Orienta è la fiera di chi deve scegliere come costruire la propria vita. Lavoro e formazione sono fondamentali per superare il divario economico e sociale che ancora esiste. Oggi la Puglia ha tassi di disoccupazione simili a quelli di Milano, ma non possiamo fermarci: questo evento è un tassello cruciale per offrire strumenti e visione ai nostri giovani».

L’assessore Sebastiano Leo ha aggiunto: «Questa inaugurazione non è solo un evento, è un faro sul futuro. Dopo Didacta, portiamo in Puglia un’altra eccellenza nazionale, con l’obiettivo di costruire un ecosistema in cui istruzione, formazione e lavoro dialoghino in modo sinergico. La Puglia non osserva, guida».

Una nuova tappa per il Sud

Con Job&Orienta, Bari si conferma crocevia strategico dell’innovazione educativa e occupazionale nel Mezzogiorno. La manifestazione offre spazi anche per colloqui diretti con recruiter, iniziative per la riqualificazione professionale e percorsi per l’inserimento lavorativo, rivolti non solo ai giovani ma anche ad adulti in transizione occupazionale.

In un contesto economico che richiede competenze sempre più specifiche e aggiornate, Job&Orienta Bari si propone come un’occasione concreta per costruire ponti tra scuola, formazione e mondo del lavoro, contribuendo a dare forma a una nuova generazione di professionisti consapevoli e preparati.