Il Circolo della Vela Bari in rotta contro il tumore al seno: domenica 18 maggio la veleggiata solidale con Komen Italia

– Le vele si alzano ancora una volta nel segno della solidarietà. Domenica, ilorganizza una nuova edizione della, l’associazione impegnata da anni nella. Una giornata speciale, all’insegna della passione per il mare e dell’impegno per la prevenzione.

La partenza della veleggiata è prevista per le ore 11.00 con un percorso a bastone di circa 8 miglia, tra boe posizionate lungo la costa sud del lungomare di Bari. Nel pomeriggio, alle ore 18.00, la sede Margherita del Circolo ospiterà la cerimonia di premiazione, seguita dalla consueta estrazione di premi offerti dai supporter dell’iniziativa.

Una veleggiata per la prevenzione

«Sono ormai anni che il nostro Circolo sostiene con questa veleggiata la lotta ai tumori del seno e continueremo a farlo, chiedendo a tutti gli appassionati di mare e di vela di seguirci e iscriversi per raccogliere fondi, nel segno della prevenzione» – afferma Roberto Ranito, vicepresidente nautico del CV Bari.

Iscrizioni e donazioni

Le iscrizioni potranno essere effettuate il 16 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e il 17 maggio dalle 9.00 alle 18.00 presso la Segreteria Nautica del Circolo della Vela Bari in Piazza IV Novembre n. 2. All'atto dell'iscrizione, gli armatori e gli equipaggi potranno effettuare una donazione volontaria di 13 euro in favore della Susan G. Komen Italia.

Chi può partecipare

Alla veleggiata potranno partecipare imbarcazioni da 6,50 a 17,50 metri, suddivise in categorie come previsto dal bando di regata. I riconoscimenti andranno:

alle prime classificate per ogni categoria/raggruppamento;

alla migliore imbarcazione con equipaggio tutto femminile ;

alla migliore imbarcazione con timoniere donna ;

alla barca con la più alta percentuale di donne a bordo (in caso di parità, verrà premiata quella con il maggior numero assoluto di donne).

Durante la premiazione, tutti i partecipanti che avranno aderito alla donazione facoltativa parteciperanno all'estrazione di premi messi a disposizione dai partner della manifestazione.

Il mare che unisce

L’evento conferma il legame profondo tra sport, mare e impegno sociale. Un’occasione per ricordare che la prevenzione è la prima arma contro il tumore al seno, ma anche un’opportunità per vivere il mare in modo condiviso, con uno spirito di comunità e sostegno.

Info e dettagli sul bando di regata e partecipazione:

👉 https://circolodellavelabari.it/calendario/evento/veleggiata-race-for-the-cure-2015

Unisciti all’equipaggio della solidarietà. Salpa anche tu per una buona causa.