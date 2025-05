Bari accelera sulla mobilità sostenibile: via alle procedure per la nuova stazione di ricarica bus elettrici in via Mitolo

– Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della transizione ecologica del trasporto pubblico barese. Lache dà ufficialmente il via allee di un’area di parcheggio pubblico, tra la SS16 e la tangenziale, nell’ambito del

Il progetto, in parte finanziato dal PNRR, punta a realizzare un hub per la mobilità elettrica dedicato esclusivamente alla ricarica dei mezzi del trasporto pubblico locale (TPL) e a fornire un parcheggio pubblico a servizio dei cittadini. Un intervento pensato per rendere più efficiente, ecologico e moderno il sistema di trasporto urbano in vista dell’obiettivo 2027, anno in cui il 90% dei bus cittadini sarà a trazione elettrica.

Una strategia a due stralci e tempi certi

L’iter amministrativo prevede, nella fase attuale, l’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), che comporta anche l’acquisizione al patrimonio comunale di parte dell’area interessata, oggi di proprietà privata. Vista la scadenza ravvicinata dei fondi PNRR, il Comune procederà con un’impostazione a due stralci funzionalmente autonomi, per evitare rallentamenti.

Si ricorrerà all’appalto integrato, con l’individuazione di un unico operatore economico incaricato sia della progettazione esecutiva che dell’esecuzione dei lavori. Una volta completata l’istruttoria sull’esproprio, sarà possibile bandire la gara e stipulare due contratti attuativi distinti, ottimizzando così i tempi e avviando le opere sul primo stralcio non soggetto a vincoli.

Le dichiarazioni

«Uno alla volta, stiamo componendo il mosaico della rivoluzione del trasporto pubblico a Bari», ha dichiarato Domenico Scaramuzzi, assessore alla Mobilità.

«Ieri abbiamo pubblicato la gara per la stazione di ricarica all’Amtab, oggi acceleriamo su via Mitolo. Questo nuovo hub sarà fondamentale per supportare il nuovo TPL elettrico che entrerà in funzione nel 2027. Parallelamente, prosegue il lavoro sul Bus Rapid Transit (BRT): a giorni pubblicheremo la gara per i 42 nuovi mezzi e siamo al lavoro per avviare al più presto i cantieri delle nuove infrastrutture».

Un altro passo verso la Bari del futuro

Con questo intervento, Bari consolida la propria strategia di mobilità sostenibile e si conferma tra le città italiane più attive nella transizione ecologica del trasporto pubblico. Il nuovo hub di via Mitolo sarà non solo un'infrastruttura funzionale, ma anche un simbolo concreto del cambiamento in atto, a beneficio della qualità dell’aria, dell’efficienza del servizio e della vivibilità urbana.