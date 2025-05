Bari: Cosenza da espugnare per l'ottavo posto solitario

Ssc Bari fb





Oggi, a differenza di 1 anno fa, Cosenza-Bari è importante per i biancorossi non più per i playout ma per i playoff, con gli uomini di Moreno Longo chiamati a conquistare i 3 punti anche per riscattare quella sconfitta e l'1-2 rifilatogli dal Modena al San Nicola nel pomeriggio di venerdì 25 aprile. Battere il Cosenza, sempre più vicino alla retrocessione diretta in Serie C, consentirebbe al Bari di occupare solitariamente l'ottava posizione di classifica dell'attuale cadetteria quale ultimo posto utile per l'accesso ai playoff.





Il condizionale è obbligatorio, perchè i galletti dovranno anche sperare nei passi falsi di Cesena e Modena, entrambe a pari punti con il Bari (44), e rispettivamente impegnate contro il Mantova e la Reggiana. Per espugnare Cosenza, il Bari potrà beneficiare del sostegno di 806 tifosi biancorossi, a partire dalle ore 15.00 di giovedì 1 maggio 2025.

Dopo 370 giorni il Bari torna a Cosenza, dove affronterà il fanalino di coda del campionato di Serie B nella gara valida per la 36esima giornata del torneo cadetto. Era il 27 aprile 2024 quando il Bari uscì sconfitto 4-1 dal "San Vito - Gigi Marulla", nell'incontro che fu valido per il 35esimo turno della Serie B 2023-2024, e al termine di una partita che compromise la permanenza dei biancorossi nel secondo campionato nazionale.