Serie A, Lecce: Kaba torna titolare dopo l’infortunio. Sabato sfida cruciale contro il Napoli

FRANCESCO LOIACONO – Buone notizie per il Lecce in vista del rush finale di campionato:, centrocampista francese classe 2001, è tornato finalmente in campo dopo un lungo periodo di assenza per infortunio. Il rientro è avvenuto nella, nella sfida in trasferta contro l’, terminata 1-1 al “Gewiss Stadium”.

Kaba, al rientro dopo mesi lontano dai campi, è stato schierato dal primo minuto da mister Marco Giampaolo e ha disputato tutta la partita, offrendo una prestazione solida e mostrando una buona condizione fisica. Con quella di Bergamo, Kaba ha collezionato 12 presenze stagionali in campionato con la maglia giallorossa.

Cresciuto calcisticamente nel Valenciennes e nel Valenciennes B in Francia, il giovane centrocampista è considerato uno degli elementi più promettenti del centrocampo salentino e potrebbe partire ancora titolare nel prossimo, fondamentale match.

Sabato 3 maggio alle ore 18, infatti, il Lecce affronterà il Napoli al “Via del Mare” nella 35ª giornata, in un match ad altissima intensità. I salentini sono ancora in piena corsa per la salvezza e dovranno cercare di strappare punti preziosi contro una formazione di alto livello.

Per la gara contro i partenopei, Giampaolo potrà contare anche sui rientri di Nikola Krstovic e Ylber Ramadani Berisha, che hanno scontato la squalifica. Il recupero di pedine importanti come Kaba e il ritorno degli squalificati rappresentano una spinta fondamentale in vista di una sfida determinante per il futuro del club pugliese.

Il Lecce si prepara così a vivere un finale di stagione acceso, con l’obiettivo salvezza sempre più vicino ma ancora da conquistare sul campo.