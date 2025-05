Bari, Emiliano alle celebrazioni per la festa di San Nicola: “E’ anche il patrono della Puglia che si celebra in giornate importanti”

BARI - Mercoledì 7 maggio, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha preso parte al corteo storico per San Nicola nelle vie di Bari che apre le celebrazioni per il patrono: l’edizione 2025 dello spettacolo itinerante, diretta da Gianni Ciardo, è dedicata alla memoria del maestro Nicola Valenzano, regista e direttore artistico di sei edizioni del corteo, scomparso a marzo.“San Nicola - ha dichiarato Emiliano - è anche il patrono dell'intera Puglia, che insieme a Bari in modo particolare, è stata scelta da Papa Francesco proprio perché da qui doveva partire il messaggio di riconciliazione non solo tra i cristiani, ma tra tutte le genti del mondo. É importante che il Conclave sia cominciato proprio oggi nel primo giorno della festa di San Nicola”.Oggi, giovedì 8, Emiliano ha partecipato alla processione della statua del Santo, che si è conclusa con la celebrazione eucaristica al molo San Nicola e il tradizionale spettacolo pirotecnico. Con Emiliano, il sindaco di Bari Vito Leccese e le autorità civili.A seguire, il presidente Emiliano ha assistito alla benedizione del mare e all'imbarco della Statua.