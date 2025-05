Fumata Bianca in Vaticano: eletto Papa Robert Francis Prevost, sarà Leone XIV

Città del Vaticano – La Chiesa Cattolica ha un nuovo Pontefice. Dopo ore di attesa e trepidazione, alle ore 18:10, dalla Cappella Sistina si è levata la fumata bianca, segno dell’avvenuta elezione del nuovo Papa. Il conclave ha scelto Robert Francis Prevost, che ha deciso di assumere il nome di Leone XIV.L’annuncio ufficiale è stato dato dal balcone centrale della Basilica di San Pietro dal cardinale protodiacono, con la tradizionale formula latina: “Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!”. Pochi istanti dopo, il nuovo Papa si è affacciato per la prima volta, accolto da una folla commossa e festante che ha gremito Piazza San Pietro fin dal primo mattino.Papa Leone XIV, statunitense, 69 anni, è un cardinale di grande esperienza, già prefetto del Dicastero per i Vescovi. La sua elezione segna una continuità tra spiritualità e riforma, con una particolare attenzione al governo pastorale e alla formazione del clero. Il nome scelto, Leone, richiama una tradizione forte e autorevole nella storia della Chiesa, evocando pontefici come Leone XIII e soprattutto San Leone Magno, Dottore della Chiesa.Alla storica giornata hanno assistito, tra gli altri, numerosi esponenti del mondo istituzionale italiano. In prima fila, in Piazza San Pietro, erano presenti il vicepremier Matteo Salvini, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, testimoni della profonda connessione tra Roma Capitale e il cuore della cristianità.