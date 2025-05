Solidarietà e vicinanza: iniziativa di aggregazione dell’11° Reggimento Genio Guastatori per i reparti pediatrici del Policlinico Foggia

FOGGIA - Si è svolta in data 8 maggio un’iniziativa di aggregazione e di solidarietà per il “Policlinico Foggia”, organizzata dall'11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia, inquadrato nella Brigata Meccanizzata “Pinerolo” dell’Esercito Italiano presso i reparti pediatrici di Neuropsichiatria Infantile Ospedaliera, diretto dalla Dott.ssa Anna Nunzia Polito, di Chirurgia Pediatrica, diretto dalla Dott.ssa Maria Nobili, e Pediatria universitaria, diretto dal Prof. Angelo Campanozzi.La visita, per sostenere i bambini ricoverati presso i reparti pediatrici, è stata animata dalle note musicali della Fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri, per suscitare emozioni e sorrisi sui volti dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. "Questa iniziativa solidale, in sinergia con il Policlinico Foggia, nasce dal forte legame con la terra di Capitanata ed è espressione autentica dell’impegno concreto dell'Esercito Italiano per la solidarietà e la coesione sociale", ha dichiarato il Colonnello Raffaele Fino, Comandante dell’11° Reggimento Genio Guastatori.La Direzione Strategica del “Policlinico Foggia”, nelle persone del Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Pasqualone, del Direttore Amministrativo Dott.ssa Elisabetta Esposito e del Direttore Sanitario Dott. Leonardo Miscio, ha espresso sincera gratitudine per l’attenzione e disponibilità dell’11° Reggimento Genio Guastatori che testimonia il forte legame di supporto e vicinanza tra la comunità militare e quella ospedaliera. L’iniziativa ha rappresentato un gesto nobile e significativo, che ha portato gioia e serenità ai piccoli degenti e ai loro cari.All’evento hanno partecipato il Colonnello Raffaele Fino, Comandante dell’11° Reggimento Genio Guastatori, il Direttore Sanitario del Policlinico Foggia Dott. Leonardo Miscio, il Direttore della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile Ospedaliera, Dott.ssa Anna Nunzia Polito, il Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Pediatrica, Dott.ssa Maria Nobili, il Direttore della Struttura Complessa di Pediatria Universitaria, Prof. Angelo Campanozzi, la Dirigente della SSD Affari Generali e Privacy Dott.ssa Laura Silvestris e il Responsabile dell’URP Dott. Alfonso Fuiano.A rendere ancora più speciale l'iniziativa è stata l'organizzazione di una sessione di Clownterapia a cura dell’Associazione “Il Cuore” di Foggia che ha portato un momento di allegria e distrazione per i bambini.Il momento di aggregazione ha rafforzato il legame tra l'Esercito, il Policlinico Foggia e la comunità locale, dimostrando la vicinanza e la solidarietà dei militari verso i cittadini di Foggia.