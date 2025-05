Bari, firmato l’accordo per la valorizzazione del Museo Civico: il Comune ottiene il trasferimento gratuito dell’immobile dallo Stato

È stato firmato questa mattina, nella sede del Segretariato regionale del Ministero della Cultura della Puglia, l’accordo di valorizzazione della porzione dell’che dal 1977 ospita il, nel cuore del centro storico.

A sottoscrivere l’intesa sono stati Antonio Ottavio Ficchì, direttore regionale dell’Agenzia del Demanio per Puglia e Basilicata, Vito Leccese, sindaco di Bari, e l’architetto Maria Piccarreta, segretario regionale del MiC per la Puglia.

L’accordo avvia formalmente l’iter per il trasferimento in proprietà del bene al Comune di Bari, a titolo gratuito, nell’ambito del federalismo culturale. L’obiettivo condiviso tra le parti è la tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, attraverso un impegno congiunto su manutenzione, sicurezza e accessibilità degli spazi museali.

Il Comune, in qualità di soggetto beneficiario, si impegna a preservare l’edificio da rischi come incendi, furti, vandalismi e degrado, assicurando nel contempo il decoro degli spazi interni ed esterni, e l’attuazione immediata di eventuali interventi urgenti per la salvaguardia del bene.

“Il Comune di Bari ha intrapreso un percorso innovativo per valorizzare il Museo Civico e la Biblioteca comunale puntando sulla cultura come leva di inclusione e partecipazione – ha dichiarato il sindaco Leccese –. Grazie all’accordo firmato oggi possiamo ampliare gli spazi e avviare progetti che renderanno l’offerta culturale più moderna, come la digitalizzazione del patrimonio e lo sviluppo di una nuova app con realtà aumentata.”

Anche il direttore dell’Agenzia del Demanio, Ficchì, ha sottolineato l’importanza dell’intesa:

“Con la firma dell’accordo si realizza un altro tassello fondamentale nel Piano degli immobili pubblici di Bari. Il trasferimento dell’immobile permetterà miglioramenti strutturali e adeguamenti impiantistici, oltre alla possibilità di riorganizzare spazi e laboratori per intensificare le attività culturali.”

Sulla stessa linea, l’architetto Piccarreta ha ribadito il valore dell’iniziativa con uno sguardo al passato e al futuro:

“L’Isolato 49 rappresenta una testimonianza importante della storia urbana di Bari. Questa sinergia istituzionale ci permette di restituire alla comunità spazi culturali vivi e accessibili, valorizzando un luogo identitario del centro storico.”

Con la firma di oggi, Bari compie un passo significativo verso una cultura più aperta, interattiva e al servizio dei cittadini, in un’ottica di sviluppo sostenibile del patrimonio pubblico.