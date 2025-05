Bari, “Capaci di impegno. Anticorpi di antimafia sociale in circolo”: il Sindaco all’incontro pubblico nella parrocchia San Carlo Borromeo Post

BARI - Promosso dal Municipio I e da Libera Puglia, si terrà domani, a partire dalle ore 18.15, nella parrocchia San Carlo Borromeo, in via Colonnello De Critoforo 7, “Capaci di impegno. Anticorpi di antimafia sociale in circolo”.

L’incontro pubblico, aperto alla cittadinanza, vedrà la partecipazione del sindaco di Bari Vito Leccese, del questore di Bari Massimo Gambino, del Procuratore di Bari Roberto Rossi, del presidente della Sezione Penale del Tribunale di Bari Marco Guida, dell'assessore ai Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale Nicola Grasso, della presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, del referente di Libera Puglia don Angelo Cassano, della presidente dell'Associazione nazionale magistrati - Bari Antonella Cafagna, della presidente del CPO dell'Ordine degli Avvocati di Bari Katia di Cagno e di Marianna Mellone di Arci Puglia.

A tre giorni dal trentatreesimo anniversario della Strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, l’incontro di domani intende sollecitare la società civile nella lotta alla criminalità organizzata e favorire la creazione di una comunità alternativa alle mafie stesse.