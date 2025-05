Eurovision Song Contest 2025, una notte da ricordare per il vincitore JJ

È stata una notte da ricordare a Basilea, in Svizzera: sotto il motto di "United By Music", la 69ª edizione dell'Eurovision Song Contest ha offerto dramma, passione e una clamorosa vittoria per l'Austria. Con la sua struggente ballata "Wasted Love", il controtenore 23enne JJ ha trionfato nella finalissima e riportato il trofeo dell'ESC in Austria per la prima volta dopo oltre un decennio.

Riflettendo sulla sua vittoria, JJ l'ha riassunta in modo inequivocabilmente austriaco: "I bring it home!" – un grido orgoglioso e sentito che dice tutto. “Questo significa più di quanto abbia mai osato sperare. È sinceramente surreale. Volevo che le persone sentissero quello che ho provato quando abbiamo scritto la canzone – e sapere che ha risuonato così profondamente significa tutto. L'amore non è mai sprecato. È la forza più potente che abbiamo – e ne abbiamo bisogno ora più che mai.”

L'esibizione di JJ non era la tipica proposta da Eurovision – ed è esattamente questo che l'ha fatta risaltare. Evitando espedienti e lustrini per profondità emotiva ed eleganza vocale, Wasted Love ha sfumato i confini tra classica e pop, teatro dell'opera e arena. La sua performance ha toccato le corde del pubblico in tutto il continente – cruda, commovente e indimenticabile.

Al centro di tutto c'era la voce straordinaria di JJ: formatosi nella tradizione classica, il suo passaggio senza sforzo alle altezze del soprano e la sua tecnica impeccabile hanno dato alla canzone la sua inconfondibile firma. JJ descrive Wasted Love come "l'andare alla deriva su un mare infinito su una fragile barchetta di carta – inseguendo sempre un barlume di speranza che continua a sfuggire."

Il design del palco ha fatto eco a questa visione con precisione poetica, immergendo l'arena in un'ondata di immagini tempestose, onde che si infrangono e nebbia strisciante che rispecchiava la turbolenza emotiva della canzone.

Nato a Vienna nel 2001 e cresciuto a Dubai, JJ è tornato in Austria nel 2016 per intraprendere il suo percorso artistico. Diplomato alla prestigiosa Scuola dell'Opera e all'Università di Musica e Arti Performative di Vienna, è anche membro dell'ensemble dell'Opera di Stato di Vienna - profondamente radicato nel mondo classico, ma sempre spingendosi oltre i suoi confini. La sua voce ha catturato per la prima volta un pubblico più ampio nel 2021 al talent show austriaco Starmania.

Ora, quattro anni dopo, è salito sul palcoscenico mondiale – e ha scritto un nuovo capitolo audace per l'Austria nella storia dell'Eurovision. Wasted Love unisce opera e pop elettronico, pathos e cultura dei club, tradizione e reinvenzione. La vittoria di JJ è più di un successo musicale – è una dichiarazione: per l'arte che piega i generi, l'autenticità emotiva e l'espressione di sé senza paura."