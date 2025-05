Bari, grave incidente sulla SS16 all’uscita Picone: auto tampona moto con due ragazzi a bordo

BARI – Ancora sangue e paura sulle strade del Barese nel giorno della Festa dei Lavoratori. Dopo l’incidente avvenuto in mattinata sulla provinciale Santeramo in Colle - Laterza e lo scontro tra due auto nei pressi dell’uscita Triggiano sulla Strada Statale 100, si segnala uno schianto violento pochi minuti fa sulla Strada Statale 16, all’altezza dell’uscita per il quartiere Picone di Bari. Un’auto avrebbe tamponato una moto con a bordo due ragazzi, causando un impatto particolarmente serio.

Ancora non si conoscono le condizioni dei due giovani, soccorsi sul posto da personale medico. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e consentire i rilievi necessari.

Il sinistro ha causato forti rallentamenti lungo la SS16 in direzione nord, con code e disagi per gli automobilisti in transito.

Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore.