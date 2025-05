Bari, guida autoarticolato con patente falsa e tachigrafo irregolare: fermato dalla Polizia locale

– Un'operazione di controllo della Polizia Locale di Bari ha portato alla scoperta di irregolarità in un autoarticolato fermato nella mattinata di ieri. Gli agenti, impegnati in un'accurata verifica sul mezzo pesante, hanno riscontrato gravi violazioni che hanno comportato il deferimento del conducente all'Autorità Giudiziaria.

In seguito agli accertamenti, effettuati anche con l'assistenza di un'officina autorizzata, è emerso che il tachigrafo del veicolo non risultava conforme alle normative vigenti. Inoltre, il complesso veicolare era privo della prescritta revisione periodica, con l'autoarticolato che non rispettava le normative di sicurezza richieste per circolare su strada.

La scoperta più grave, però, ha riguardato il conducente, un uomo di origine straniera, che è stato trovato in possesso di una patente di guida risultata falsa. Questo fatto ha comportato il deferimento del conducente all’Autorità Giudiziaria, mentre sono scattate anche le sanzioni amministrative previste per le violazioni riscontrate.

Il mezzo è stato sottoposto a fermo per tre mesi, in conformità con le normative in materia di sicurezza stradale. L'intervento si inserisce nell'ambito dei continui controlli che la Polizia Locale di Bari effettua quotidianamente su mezzi pesanti e autobus. Negli ultimi due mesi, sono state elevate oltre 200 sanzioni per violazioni del codice della strada, con numerosi provvedimenti di fermo e sequestro di veicoli non conformi alle normative.