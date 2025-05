Serie A, il Lecce pareggia 1-1 contro il Verona al "Bentegodi": salentini ancora in zona retrocessione

– Finisce 1-1 la sfida tra Hellas Verona e Lecce, valida per la 36ª giornata di Serie A. Al "Bentegodi" i salentini conquistano un punto che lascia però aperta la lotta per non retrocedere, mentre i veneti si mantengono in una posizione relativamente più tranquilla.

La partita si apre con un'occasione per il Lecce: al 4’, Pierret sfiora il vantaggio. I salentini insistono e al 14’ è Morente, su azione personale, a calciare fuori di poco. Il gol del vantaggio arriva al 23’: Morente serve Krstovic che, con un tocco preciso di destro, batte il portiere del Verona portando avanti i pugliesi.

Il Verona reagisce e trova il pareggio al 41’ con Coppola, bravo a staccare di testa su un preciso cross di Suslov. Prima del riposo, entrambe le squadre sfiorano il raddoppio: al 43’ ancora Krstovic va vicino alla doppietta, mentre al 45’ Ghilardi mette i brividi alla difesa salentina con un colpo di testa pericoloso.

Nel secondo tempo si riparte a ritmi elevati. Al 6’ Tchatchoua spreca una buona occasione per il Verona, mentre due minuti dopo Morente fallisce da posizione favorevole. Il Lecce continua a spingere: al 15’ è Banda ad andare vicino al gol, mentre al 34’ è Berisha a sfiorare il 2-1.

Il pareggio lascia il Lecce terzultimo in classifica con 28 punti, a pari merito con l’Empoli. Il Verona sale invece a 33 punti, al quattordicesimo posto, appaiato al Cagliari. La lotta per la salvezza resta apertissima a due giornate dal termine del campionato.