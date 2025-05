Bari, il 29 maggio l'inaugurazione della mostra personale di Andrea Visaggio da Studiomarte: un omaggio illustrato alla Puglia

Si inaugurala mostra personale di, in arte ROBADIANDREH, presso, lo spazio creativo barese situato in via Roberto da Bari. Un appuntamento da segnare in agenda per gli amanti della grafica, del design e dell’identità visiva legata al territorio.

La mostra – patrocinata da Puglia Guys – raccoglie una selezione di poster illustrati e lavori tipografici ispirati alla Puglia, realizzati con uno stile grafico contemporaneo ma profondamente legato alla cultura e all’immaginario locale. Un ponte tra estetica moderna e tradizione, che racconta il territorio con affetto, ironia e una cura visiva che è cifra distintiva dell’artista.

L’ingresso è libero e l’esposizione sarà visitabile fino al 29 giugno 2025, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione per immergersi in un racconto visivo fatto di colori, simboli e suggestioni pugliesi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile seguire l’artista su Instagram @robadiandreh e consultare il sito di Studiomarte su studiomarte.it.

INFO RAPIDE

📅 Inaugurazione: Giovedì 29 maggio 2025

📍 Studiomarte – Via Roberto da Bari, Bari

🕖 Ore 19.00 – Ingresso libero

📆 Mostra aperta fino al 29 giugno 2025

📩 Contatti: robadiandreh@gmail.com / store@studiomarte.it

Un’occasione per riscoprire la Puglia attraverso una lente creativa, giovane e profondamente identitaria.