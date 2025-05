Grave incidente in via Tatarella: auto 50 si ribalta, due ragazze ferite gravemente

Paura nella notte in via Tatarella, dove si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una microcar. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, il mezzo – una cosiddetta "macchina 50" – sarebbe stato tamponato da un'altra auto, causando il ribaltamento e l’accartocciamento del veicolo.

A bordo si trovavano due ragazze, di 18 e 16 anni. L’impatto è stato violentissimo: la più grande è stata sbalzata fuori dall’abitacolo e attualmente è ricoverata in ospedale sotto osservazione. Le sue condizioni sono considerate serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Diversa la situazione per la ragazza di 16 anni, che è rimasta incastrata tra il volante e lo sportello. È stata liberata solo dopo l’intervento dei vigili del fuoco e trasportata d’urgenza all’ospedale, dove è ora ricoverata in Rianimazione. Le sue condizioni sono critiche e i medici temono per la sua vita.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale e i sanitari del 118. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.