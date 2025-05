Bari, il costumista Luigi Spezzacatene e l'architetto Daniela Boscia danno vita a "Tesori Svelati"

BARI - A passeggio fra storia e storie. L'antico Palazzo San Michele e i costumi del Teatro Petruzzelli si mettono in mostra. Dall'incontro fra il costumista Luigi Spezzacatene, coordinatore del settore costume del Teatro Petruzzelli, e l'architetto Daniela Boscia nasce un percorso espositivo che parla d'arte.Il bene culturale, Palazzo San Michele, situato alle porte del Borgo Antico di Bari, restaurato ed aperto alla città, racconta la sua storia rivelando le splendide forme architettoniche e gli scavi su cui sorge.Il Palazzo racchiude e rivela i tessuti preziosi, gli abiti "magici" creati dallo stesso Spezzacatene per 'Il Gatto con gli stivali', opera di Nicola Scardicchio per la regia di Maria Grazia Pani e la scenografia di Francesco Arrivo, prodotta dalla Fondazione Teatro Petruzzelli e andata in scena, nel 2018, con grande successo di pubblico e critica.L'esposizione conserverà il dinamismo delle meravigliose opere liriche e, periodicamente, presenterà nuovi abiti creati per gli spettacoli del Teatro Petruzzelli.