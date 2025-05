Lectio Magistralis “Guerra e Pace” del Gen. S.A. Pasquale Preziosa a Bari

BARI - Martedì 13 maggio 2025, alle ore 16:30, presso la Sala delle Conferenze de “La Madonnina Life&Care” (viale L. Pasteur 18 - Bari), si terrà la Lectio Magistralis dal titolo “Guerra e Pace”, tenuta dal Generale di Squadra Aerea Pasquale Preziosa.Il Gen. Preziosa, già Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Italiana, membro esperto dell'Osservatorio Eurispes sulla Sicurezza e docente di Geopolitica, è noto per il suo impegno nella promozione della pace a livello internazionale.L'evento è organizzato dall’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus - Sezione di Bari, in collaborazione con “La Madonnina Life&Care” e con il patrocinio di numerose realtà associative del territorio attive nei settori culturale e sociale.Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Bari, Dott. Vito Leccese, del Presidente de “La Madonnina Life&Care”, Dott. Alberto Nerini, e della Prof.ssa Rita Caldarola Aprea per l’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus - Sezione di Bari, interverrà la Presidente nazionale dell’Associazione, Santa Fizzarotti Selvaggi, per illustrare le motivazioni dell'incontro.La serata sarà condotta dal giornalista e scrittore Michele Cristallo.Ingresso libero.