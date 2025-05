Bari, in vendita lo storico Palazzo Persia Diana con chiesa annessa: prezzo 3,25 milioni di euro

– Un pezzo di storia diè ufficialmente in vendita. Si tratta del, elegante edificio del XVII secolo situato all’ingresso del centro storico barese, in, proprio accanto all’omonima chiesa di, ormai sconsacrata e da tempo destinata ad altri usi.

L’intero complesso, che si sviluppa su una superficie complessiva di 1.740 metri quadrati, comprende una cappella con sacrestia, uffici, sala riunioni, archivio e persino una infermeria. Un patrimonio architettonico di grande pregio, oggi proposto in vendita al prezzo di 3 milioni e 250 mila euro, pari a una valutazione di circa 1.868 euro al metro quadrato.

L’annuncio, pubblicato su un noto portale di compravendite immobiliari, propone la struttura come investimento per uso turistico-ricettivo, suggerendo un frazionamento degli attuali vani in piccole unità immobiliari. Il progetto ideale prevedrebbe inoltre la realizzazione, al piano terra, di una reception, un centro benessere e un ristorante, rendendo l’edificio una location esclusiva nel cuore della città vecchia.

Va però sottolineato che il palazzo è sottoposto a vincolo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, data la sua rilevanza storica e architettonica. Tuttavia, proprio questo vincolo consentirebbe ai futuri acquirenti di accedere al Mini Pia, un incentivo economico rivolto alle PMI del settore turistico-alberghiero. Si tratta di una contribuzione a fondo perduto destinata a coprire parte dell’investimento legato ad acquisto, ristrutturazione e arredi, purché finalizzati ad attività turistiche e ricettive.

Un’occasione unica per chi desidera investire in uno dei luoghi più suggestivi e autentici del capoluogo pugliese, valorizzando un gioiello storico nel cuore pulsante di Bari.