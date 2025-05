Bari, le Frecce Tricolori sorvolano la città per la Sagra di San Nicola

BARI - Nel giorno inaugurale della Sagra di San Nicola, la città di Bari accoglie uno degli eventi più attesi e suggestivi: il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”. Oggi, mercoledì 7 maggio, alle ore 11:30, gli aerei dell’Aeronautica Militare coloreranno il cielo del capoluogo pugliese con le sfumature del tricolore italiano, offrendo uno spettacolo unico visibile dal lungomare e da diversi altri punti della città.

L’esibizione avverrà nel contesto di un volo di trasferimento dei velivoli dalla Sicilia alla base madre di Rivolto (Udine), ma non per questo sarà meno spettacolare: le Frecce Tricolori, con la loro inconfondibile scia verde, bianca e rossa, emozioneranno cittadini e visitatori in occasione della ricorrenza più sentita dai baresi.

Il legame tra Bari e la Pattuglia Acrobatica Nazionale è profondo e risale al 1987, quando i frati domenicani della Basilica Pontificia designarono le Frecce Tricolori come “ambasciatrici di San Nicola”, un titolo simbolico che sancisce la vicinanza spirituale e culturale tra l’Aeronautica Militare e la città.

La Sagra di San Nicola: fede, tradizione e spettacolo

La Sagra di San Nicola, che si svolge ogni anno dal 7 al 9 maggio, è una delle manifestazioni religiose più importanti del Sud Italia. Celebra l’arrivo delle reliquie del santo patrono, San Nicola, a Bari nel 1087, quando 62 marinai baresi le portarono via da Myra (nell’attuale Turchia) per donarle alla città. Oltre alle celebrazioni religiose, la festa si distingue per la sua ricca componente folcloristica: processioni in mare, cortei storici in costume, spettacoli pirotecnici e appuntamenti culturali animano la città per giorni, attirando migliaia di fedeli e turisti.

Dove vedere le Frecce Tricolori a Bari

Per godersi al meglio il passaggio delle Frecce Tricolori, ecco alcuni dei punti panoramici consigliati:

Lungomare Nazario Sauro: il tratto più suggestivo per la vista sul mare aperto.

il tratto più suggestivo per la vista sul mare aperto. Piazza del Ferrarese e Piazza Mercantile : nel cuore della città vecchia, con vista parziale ma atmosfera vivace.

: nel cuore della città vecchia, con vista parziale ma atmosfera vivace. Pane e Pomodoro : la spiaggia cittadina, ideale per chi vuole godersi lo spettacolo in relax.

: la spiaggia cittadina, ideale per chi vuole godersi lo spettacolo in relax. Molo San Nicola : perfetto per una visuale più ravvicinata del passaggio aereo.

: perfetto per una visuale più ravvicinata del passaggio aereo. Parco Perotti: zona verde con ampi spazi aperti e vista sul cielo.

I festeggiamenti proseguiranno anche giovedì 8 maggio, con un momento musicale aperto a tutti: alle ore 12:30, in piazza Mercantile, si esibirà la, offrendo uno spettacolo musicale che unisce tradizione militare e spirito di comunità.