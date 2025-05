Il sogno dell'Inter continua: i nerazzurri volano in finale di Champions League

Inter fb

MILANO - San Siro esplode di gioia sotto la pioggia battente: l'Inter è in finale di Champions League. Una notte da leggenda per i nerazzurri, che superano il Barcellona di Flick con un rocambolesco 4-3 dopo 120 minuti al cardiopalma. Emozioni, colpi di scena e un finale da brividi: il sogno europeo prosegue, due anni dopo l’ultima finale.

La partita si apre nel migliore dei modi per i padroni di casa: Lautaro Martinez sblocca il risultato nel primo tempo, seguito dal raddoppio di Calhanoglu su calcio di rigore. San Siro è una bolgia, ma il Barcellona non ci sta. Nella ripresa, gli spagnoli ribaltano la situazione con tre reti firmate da Garcia, Dani Olmo e Raphinha, mettendo paura ai tifosi nerazzurri. Sembra finita, ma Acerbi, al 93’, firma il 3-3 che manda la partita ai supplementari.

Nell’extra time, a prendersi la scena è Davide Frattesi, che al minuto 99 fulmina Szczesny con un destro preciso e fa esplodere lo stadio. È apoteosi nerazzurra: Simone Inzaghi corre sotto la pioggia ad abbracciare i suoi giocatori, mentre i tifosi cantano e piangono di gioia. L’Inter torna così in finale di Champions League, in programma il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Ora non resta che attendere il verdetto della seconda semifinale tra PSG e Arsenal per conoscere l’avversaria. Una cosa è certa: l’Inter c’è, più viva che mai. E sogna in grande.