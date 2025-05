Bari, lunedì riapre la sede del Municipio II: firmata l'ordinanza

BARI - Questa mattina il sindaco Vito Leccese ha firmato l'ordinanza che, da lunedì 26 maggio, dispone la riapertura dell'edificio sede del Municipio II (in corso Benedetto Croce 96), chiuso a seguito del crollo della palazzina in via De Amicis-via Pinto avvenuto il 5 marzo scorso. La cessazione delle attività amministrative del Municipio II era stata disposta con apposita ordinanza all'indomani del crollo al fine di tutelare la pubblica incolumità e l'integrità fisica dei dipendenti comunali e dei cittadini fruitori dei servizi erogati presso la sede municipale in quanto, essendo quest'ultima prospiciente l'area del crollo, era da ritenersi a rischio in relazione all'eventuale presenza di polveri di amianto.Alla luce dei risultati dei rapporti analitici di prova, effettuati quotidianamente sull'area con metodologia SEM presso un laboratorio accreditato, che hanno accertato l’assenza di fibre di amianto aerodisperse all’interno dell’immobile, e degli specifici interventi di pulizia e sanificazione di cui esso è stato oggetto, non sussistono infatti ulteriori ragioni per continuare a inibirne l’accesso.Pertanto da lunedì prossimo sarà garantita la ripresa delle attività amministrative nonché dei servizi erogati presso la sede del Municipio II.