Il 25 maggio si celebra la Giornata Nazionale del Cavallo: in tutta Italia eventi per rendere omaggio a uno degli animali più amati dall’uomo

BARI – Torna anche quest’anno, per la sua quarta edizione, la, un’iniziativa ideata nel 2022 dalla no-profite oggi promossa e coordinata dal. Una giornata dedicata a celebrare il cavallo, figura centrale nella storia, nella cultura e nel progresso dell’umanità, e troppo spesso dimenticata nelle ricorrenze ufficiali.

La Giornata Nazionale del Cavallo si celebra ogni anno l’ultima domenica di maggio, una data scelta non a caso: risale infatti a domenica 31 maggio 1250 la prima testimonianza documentata della convivenza tra uomo e cavallo in Italia, un legame che da allora non si è mai interrotto.

In occasione della ricorrenza, il 25 maggio 2025, numerosi luoghi su tutto il territorio nazionale aprono le loro porte per accogliere appassionati, famiglie, curiosi e turisti, offrendo eventi, visite guidate, mostre e attività all’aria aperta, tutti incentrati sul cavallo e sul suo valore culturale e simbolico.

Eventi in Puglia: Martina Franca protagonista

In Puglia, uno dei luoghi simbolo di questa celebrazione è Martina Franca (TA), sede del prestigioso Reparto Carabinieri Biodiversità. Qui, il Centro di Selezione Equestre “Galeone” accoglie i visitatori con una ricca proposta:

Visita guidata al Centro e alle scuderie

Tour del Museo del Cavallo Murgese , razza autoctona pugliese

Passeggiate nel bosco , ideali per adulti e bambini

Visita alla Statua Equestre di Re Manfredi a Manfredonia, simbolo del legame storico tra l’uomo e il cavallo

Un’occasione speciale per scoprire le tradizioni equestri locali, conoscere da vicino questi animali straordinari e vivere una giornata a contatto con la natura.

Un omaggio nazionale

Dal Nord al Sud dell’Italia, la Giornata Nazionale del Cavallo coinvolge centri ippici, musei, parchi naturali, scuderie e istituzioni equestri, tutti uniti da un unico obiettivo: rendere omaggio a uno degli alleati più fedeli dell’umanità.

Per conoscere tutti gli appuntamenti regione per regione, il Club Cavallo Italia ha messo a disposizione una guida completa sul sito ufficiale:

👉 Cosa fare nella Giornata Nazionale del Cavallo

Per ulteriori informazioni e richieste:

📩 info@lagiornatanazionaledelcavallo.it