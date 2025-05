Bari Med Marathon 2025: una grande festa dello sport nel cuore del Mediterraneo

– Si è conclusa con entusiasmo e successo la quarta edizione della, trasformando il capoluogo pugliese in un vivace crocevia internazionale dello sport e della cultura. Oltre, provenienti da, hanno invaso le strade di Bari, confermando la crescita e il respiro sempre più globale della manifestazione. L’edizione di quest’anno è stata, patria storica della maratona, in omaggio alle origini di questa iconica disciplina.

🏁 I vincitori

Mezza Maratona (21,097 km)

A dominare la gara maschile sono stati gli atleti del Burundi:

🥇 Jean De Dieu Butoyi – 1h07’28”

🥈 Olivier Irabaruta – 1h07’32”

🥉 Alessandro Marangi (maresciallo istruttore della Scuola allievi Finanzieri) – 1h11’28”

Nella gara femminile, invece, il podio è stato tutto italiano:

🥇 Angela Vita Leone – 1h33’35”

🥈 Stefania Manco – 1h39’16”

🥉 Claudia Prandi – 1h39’23”

Tra gli uomini:

🥇 El Yaa Goubi Abdessamad (Marocco) – 33’37”

🥈 Patrik Sobczyc (Polonia) – 37’17”

🥉 Marco Patruno – 37’22”

Tra le donne:

🥇 Chiara Collatina – 44’24”

🥈 Valentina Sibilano – 46’48”

🥉 Maria Battista – 48’16”

👟 AGERUN: inclusione e partecipazione

Grande successo anche per la AGERUN, la corsa non competitiva di 4 km, pensata per famiglie, bambini e amici a quattro zampe. Un momento festoso e inclusivo che ha colorato le vie di Bari e rafforzato lo spirito aggregativo della manifestazione.

🧠 Oltre la competizione: sport, salute e sviluppo

Organizzata da La Fabrica di Corsa, con il sostegno dell’Assessorato allo Sport della Regione Puglia, la Bari Med Marathon ha trasformato Piazza Libertà in un vivace villaggio dello sport per tre giorni. Tra stand, eventi e talk, si è discusso di temi cruciali per il futuro dello sport e del territorio.

Durante il talk “Management dello sport: dalla formazione al marketing territoriale”, esperti pubblici e privati hanno discusso le potenzialità del turismo sportivo in Puglia, sottolineando come eventi di questo tipo possano rappresentare un volano economico e culturale per la regione.

Altro momento di grande interesse è stato il panel “Prevenzione, nutrizione e sport”, in cui medici, nutrizionisti e atleti hanno condiviso buone pratiche per uno stile di vita sano e duraturo. È emersa con forza l’idea che lo sport non sia solo performance, ma anche cura di sé e prevenzione, in una visione integrata del benessere.

🌍 Bari, capitale dello sport mediterraneo

Con la sua edizione 2025, la Bari Med Marathon si conferma un punto di riferimento nel panorama sportivo del Mediterraneo: una manifestazione capace di unire competizione, salute, cultura e accoglienza in un’unica grande festa.

Appuntamento al 2026, per una nuova edizione, ancora più inclusiva e internazionale.