Incidente sulla SS170 ad Andria: un motociclista ferito, illesa una coppia di anziani

ANDRIA - È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle ore 10:30, lungo la Strada Statale 170 in direzione Castel del Monte, nel territorio di Andria.

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro ha coinvolto una moto e un’autovettura. Il motociclista, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa contro l’auto sulla quale viaggiava una coppia di anziani. L’impatto è stato violento e ha causato il capovolgimento della moto.

Il centauro, rimasto ferito nell’incidente, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto prontamente da Andria. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale “Bonomo” di Andria. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

Illesi, ma comprensibilmente scossi, i due anziani presenti a bordo dell’autovettura.

Sul luogo del sinistro sono intervenute pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto e gestito la viabilità, che ha subito temporanei rallentamenti.

Le autorità stanno proseguendo con le indagini per accertare eventuali responsabilità.