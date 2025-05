Bari: Mitropa Cup alla Mongolfiera di Japigia

NICOLA ZUCCARO - Il 21 maggio 1990, battendo in finale 1-0 il Genoa con rete di Carlo Perrone al 11' del primo tempo e in quella che fu l'ultima partita disputata sul terreno del glorioso stadio della Vittoria, l'Associazione Sportiva Bari vinse la MITROPA Cup. Trentacinque anni dopo la conquista di questo trofeo (l'unico "internazionale" vinto dal Bari), grazie alla disponibilità della F.C. BORAC - squadra vincitrice della MITROPA Cup nel 1992 - i tifosi baresi potranno ammirarla in tutto il suo splendore a CasaBari, presso il Centro Mongolfiera, ubicato al Rione Japigia, dalle ore 16 alle ore 21 di mercoledì 21 maggio 2025. La coppa, informano i promotori e gli organizzatori dell'evento, rimarrà esposta per diversi mesi.