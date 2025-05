Simone Inzaghi riceve il Tapiro d’Oro dopo il trionfo del Napoli: «Rimango all’Inter per vincere il sesto!»

MILANO – Dopo la vittoria dello, arriva immancabile ildi Striscia la notizia per, allenatore dell’Inter. A consegnarlo è stato, come da tradizione,, nel servizio in onda questa sera su

Un riconoscimento ironico che arriva dopo una stagione in cui i nerazzurri hanno sfiorato diversi trofei: Coppa Italia, Supercoppa e infine il campionato, perso nella volata finale contro il Napoli. Ora resta solo la Champions League come possibile traguardo per chiudere la stagione con un trofeo importante.

Inzaghi, con la consueta eleganza, ha commentato così:

«Bisogna saper vincere e bisogna saper perdere. Ci dispiace, ma penso sia stato un campionato avvincente, giocato da due grandi squadre che si sono battute fino all’ultimo. C’è del rammarico, ma i miei ragazzi hanno dato tutto. Complimenti al Napoli, una squadra che ha fatto un ottimo percorso come il nostro».

Poi lo sguardo si sposta sul grande appuntamento con la finale di Champions League:

«Abbiamo la partita più importante che un allenatore e un giocatore possa fare. Ci arriviamo con tanta fiducia e ce la metteremo tutta».

Un Tapiro che sa di tradizione

Per Inzaghi, quello di oggi è il quinto Tapiro d’Oro ricevuto in carriera. E alla pungente domanda di Staffelli sul suo futuro all’Inter, l’allenatore ha risposto con un sorriso:

«Rimango perché voglio prendere il sesto Tapiro d’Oro».

Una battuta che sdrammatizza il momento e conferma l’intenzione di restare saldo sulla panchina nerazzurra, rilanciando la sfida per la prossima stagione.

Appuntamento dunque con l’ironia e il calcio questa sera a Striscia la notizia, dove andrà in onda il servizio completo con la consegna del Tapiro e l'intervista ad Inzaghi.