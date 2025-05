Bari-Pisa: l'ultima al San Nicola del girone regolare

Ssc Bari fb

NICOLA ZUCCARO – Dopo la seconda sconfitta consecutiva in 7 giorni (1-0 a Cosenza), il Bari è chiamato ancora una volta alla vittoria per restare solitario all'ottavo posto di classifica, quale ultimo piazzamento utile per l'accesso ai playoff e condiviso attualmente con Modena e Cesena per le loro sconfitte rispettivamente subite dalla Reggiana e dal Mantova.

Dalle ore 15 di domenica 4 maggio, per la 37ª giornata della Serie B 2024-2025, vincere al San Nicola non sarà facile contro il Pisa, che cercherà il punto necessario per la promozione diretta in Serie A. Sostenuta da 1.300 tifosi al suo seguito, la compagine toscana potrebbe "giocare in casa" per la paventata diserzione della tifoseria biancorossa.

Essa, da quanto si apprende sui social, è intenzionata a disertare gli spalti dell'Astronave per esprimere il proprio disappunto maturato dalla clamorosa sconfitta subita il 1° maggio in casa del Cosenza. Una vittoria sui nerazzurri allenati da Pippo Inzaghi consentirà al Bari di chiudere positivamente anche la serie delle gare interne del girone regolare di questo torneo, in vista di una sua eventuale partecipazione ai playoff, che partiranno sabato 17 maggio 2025.