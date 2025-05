Serie C, Girone C: Kevin Miranda torna a disposizione del Monopoli per i Playoff

- Dopo un lungo stop per infortunio, Kevin Miranda è pronto a tornare in campo. Il difensore del Monopoli rientrerà a disposizione dell’allenatore Alberto Colombo in occasione della prima gara dei Playoff per la promozione in Serie B, in programma domenica 11 maggio.

Miranda, classe 2002, ha disputato 9 partite in questa stagione con la maglia biancoverde prima di fermarsi per problemi fisici. Il suo rientro rappresenta un’importante risorsa per il reparto difensivo del Monopoli, che si appresta ad affrontare la fase più delicata del campionato.

Il club pugliese, grazie al terzo posto conquistato con 57 punti al termine della regular season del Girone C, entrerà direttamente nella fase nazionale dei Playoff, saltando così i turni preliminari. Un vantaggio che potrebbe rivelarsi decisivo nel cammino verso la promozione.

Nel corso della sua giovane carriera, Miranda ha vestito le maglie del Sassuolo (tra prima squadra e giovanili), del Catanzaro, del Cassino e del Tre Pini Matese, dimostrando costante crescita tecnica e tattica.

Il ritorno del difensore rappresenta un segnale positivo per tutto l’ambiente biancoverde, che punta con determinazione a giocarsi le proprie carte per salire in Serie B. Con il contributo di Miranda, il Monopoli potrà contare su una pedina in più per affrontare al meglio le sfide decisive dei Playoff.