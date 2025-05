Bari, successo per il progetto “Le Piramidi del Benessere”: educazione alla salute e murale green realizzato dagli studenti

BARI - È più che positivo il bilancio del progetto sperimentale, promosso a Bari nell’ambito del programma nazionale. Un’iniziativa che ha coinvolto ben, con il supporto della, del corpo docente, del Consiglio d’Istituto e dell’equipe LILT Bari coordinata dalla

Al progetto hanno collaborato anche Antonietta Caccuri e Lucia Loseto, docenti della Consulta Nazionale di Educazione tra Pari della LILT, e la giovane studentessa Vittoria Gentile, alla quale è stata affidata la gestione delle attività di ricaduta tra scuola secondaria di primo e secondo grado.

Educazione alla salute su più fronti

Le tematiche affrontate sono state differenziate per età:

“Tabagismo” per le classi terze,

“Alimentazione e movimento” per le classi seconde,

“Alimentazione, movimento e ambiente” per le classi prime.

Tutte le attività sono state svolte con tecniche di apprendimento attivo ed esperienziale, con l’obiettivo di stimolare la consapevolezza e l’autonomia degli studenti in materia di salute e benessere.

Il murale green che purifica l’aria

Il progetto si è concluso con un’iniziativa artistico-ambientale: i più giovani dell’Istituto, coordinati dalle docenti M. Spurio e D. Capobianco e guidati dall’artista barese Daniela Sersale, hanno progettato e realizzato un murale sulla parete esterna dell’Istituto che affaccia su via S. Lioce.

Un murale davvero speciale, realizzato con vernici green fotocatalitiche, capaci di neutralizzare gli inquinanti presenti nell’aria. Questa tecnologia, riconosciuta dall’ONU come una delle quattro innovazioni più promettenti per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, trasforma le pareti in veri e propri purificatori d’aria.

Inaugurazione alla presenza delle istituzioni

Questa mattina sono stati gli stessi studenti a presentare il murale alle autorità locali e sanitarie, tra cui:

Vito Lacoppola , assessore alla Conoscenza e Pubblica Istruzione del Comune di Bari

Alessandra Lopez , presidente del 2° Municipio

Francesco Schittulli , presidente nazionale LILT

Marisa Cataldo , presidente LILT Bari

Giuseppina Lotito , dirigente amministrativa dell’Ufficio Scolastico Regionale

Maria Grazia Forte, dirigente medico ASL Bari

Un ruolo importante lo ha avuto anche la Mc Elan - cibo senza antibiotici, che ha sponsorizzato il materiale informativo distribuito durante l’inaugurazione.

Un esempio virtuoso di educazione e cittadinanza attiva

“Le Piramidi del Benessere” si conferma un progetto educativo e sociale di grande valore, capace di mettere in sinergia scuola, sanità, arte e ambiente. Un esempio concreto di come gli studenti possano diventare protagonisti del cambiamento, a partire dai banchi di scuola.