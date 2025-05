RMM: 30 anni di spettacolo, emozioni e innovazione. Un evento lungo tre decenni

BARI - Nel panorama nazionale dello spettacolo, la RMM ha saputo distinguersi in trent’anni di attività per la sua capacità di innovare e realizzare produzioni artistiche che vanno ben oltre l’aspetto spettacolare, incidendo anche sul tessuto sociale e culturale dei territori in cui ha operato.

Fondata nel 1995, la RMM compie oggi 30 anni e lo fa con l’orgoglio di tornare alle proprie origini, a quel territorio che l’ha vista nascere e crescere in un’epoca storica complessa ma fertile per la creatività e l’iniziativa. Una scelta simbolica che vuole celebrare l’appartenenza e riconoscere il valore delle radici da cui tutto è cominciato.

«Siamo partiti da qui – spiegano dalla direzione – credendo nei talenti locali, valorizzandoli e accompagnandoli nella crescita. Da questa spinta sono nate le prime produzioni di respiro nazionale, come Musica è…, che hanno aperto la strada a un percorso straordinario».

Nel corso degli anni, RMM ha abbracciato a 360° il mondo dell’intrattenimento: dalla musica al cabaret, dal teatro alla moda, fino al cinema, alla radio e alla televisione. Un cammino professionale e umano che si è intrecciato con i grandi nomi dello spettacolo italiano e internazionale, grazie a collaborazioni durature e prestigiose.

Tra i tanti artisti che hanno incrociato la strada della RMM figurano Ficarra & Picone, Mago Forest, Giò Di Tonno, Lola Ponce, Roberto Farnesi, Jo Squillo, Dario Ballantini, Giorgia Palmas, Alessandro Cattelan, Matteo Viviani, Giulio Golia, Andrea Agresti, Justine Mattera, Francesco Arca, Checco Zalone, Primo Reggiani, Costanza Caracciolo e molti altri.

«Ci onora – continuano – quando ci dicono che sappiamo progettare eventi di successo. Ma l’unica certezza che abbiamo è che, da quella primavera del ’95, viviamo un sogno che è diventato la nostra vita. Per noi plasmare l’arte significa continuare a sognare».

Ed è proprio questo spirito che anima il bilancio dei 30 anni di RMM:

30 anni di incontri, emozioni, viaggi, amicizie, collaborazioni, gioie, sconfitte, passione, progetti, intuizioni, innovazioni, eventi, traguardi, lacrime e tanto, tantissimo divertimento.

Un evento lungo 30 anni, destinato a continuare con lo stesso entusiasmo del primo giorno.