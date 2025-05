European Press Prize 2025: per la prima volta la cerimonia in Italia, a Bari

BARI – Per la prima volta nella sua storia, la cerimonia di consegna dell’European Press Prize, il prestigioso riconoscimento europeo dedicato al giornalismo di qualità, si svolgerà in Italia, nella città di Bari, il 28 e 29 maggio 2025. L’appuntamento, ospitato nel Teatro Kursaal Santalucia, vedrà la partecipazione di oltre cento tra le firme più autorevoli del giornalismo indipendente da tutta Europa, insieme a esperti del settore e rappresentanti istituzionali.

La manifestazione è promossa dalla fondazione olandese European Press Prize, organizzata a Bari da Cime con il sostegno della Regione Puglia e di Puglia Culture, in collaborazione con il Comune di Bari e l’Ordine dei Giornalisti di Puglia.

Un gesto simbolico forte: le Chiavi della Città a Wael Al-Dahdouh

Tra i momenti più significativi della due giorni, spicca la cerimonia in programma giovedì 29 maggio alle ore 15.30, quando il sindaco di Bari Vito Leccese consegnerà le Chiavi della Città al giornalista palestinese Wael Al-Dahdouh, caporedattore di Al Jazeera a Gaza City.

“Bari è orgogliosa di ospitare un evento così importante, che ci consente di riflettere su temi fondamentali come la libertà di stampa, il diritto all’informazione e il ruolo del giornalismo in tempi di conflitto e crisi umanitarie”, ha dichiarato il sindaco Leccese nel corso della conferenza stampa di presentazione.

Al-Dahdouh è divenuto un simbolo internazionale della resistenza civile attraverso il giornalismo, per aver continuato il proprio lavoro nonostante la perdita dell’intera famiglia nel corso dei bombardamenti a Gaza. “Abbiamo deciso di riconoscere il suo coraggio – ha aggiunto Leccese – consegnandogli le Chiavi della Città, come segno di solidarietà, rispetto e vicinanza da parte della comunità barese”.

Un messaggio di pace da Bari

Il sindaco ha sottolineato come questo gesto sia in linea con la vocazione di pace e accoglienza che caratterizza da sempre Bari, ispirata ai valori nicolaiani di solidarietà, inclusione e dialogo. “Il nostro vuole essere un messaggio forte e chiaro: la città di Bari è al fianco di chi rischia la vita per raccontare la verità, e continuerà a promuovere la cultura della pace e dei diritti umani”, ha concluso Leccese, ricordando anche l’impegno civile di associazioni come Le Donne in Nero, da anni attive nel sensibilizzare la cittadinanza su quanto avviene nei territori palestinesi.

L’European Press Prize Award Ceremony 2025 si preannuncia quindi non solo come un evento culturale di rilievo internazionale, ma anche come una manifestazione simbolica del valore dell’informazione libera, del coraggio dei reporter in zone di guerra e del ruolo che le città possono avere nel farsi portatrici di messaggi di pace e giustizia.