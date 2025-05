Basket, la Virtus Bologna vince 104-87 a Scafati

Virtus Segafredo Bologna Fb





Nel terzo quarto il canestro di Polonara consente alla Virtus di allungare sul 73-47 e il punto di Morgan dà ai bolognesi la possibilità di trionfare 88-56 in questa parte del match. Nel quarto quarto con i tiri liberi di Zizic gli emiliani vanno sul 93-75 e con Polonara la Virtus Bologna vince 104- 87 la partita.





Migliori marcatori negli emiliani Morgan 24 punti e Polonara 20 e nei campani Pinkins 22 punti e Cinciarini 21. La Virtus Bologna è prima in classifica con 44 punti, lo Scafati è ultimo con 12 punti e retrocede in A/2.

- La Virtus Bologna vince 104-87 a Scafati in A/1 di basket, Nel primo quarto Polonara con una schiacciata porta in vantaggio 7-2 gli emiliani e con Zizic la Virtus prevale 34-17 sui campani in questa fase di gara. Nel secondo quarto Clyburn concretizza il 43-26 dei bolognesi e Akele permette agli emiliani di imporsi 56-41 sullo Scafati in questo quarto.