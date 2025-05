Tennis, il norvegese Casper Ruud trionfa nel torneo di Madrid

Instagram





Nel terzo set grande equilibrio fino al 4-4, poi Ruud con i passanti incrociati le demi volèe e i veloci colpi da fondo campo ottiene il successo. Per il norvegese è il tredicesimo titolo ATP nella sua carriera. Per Ruud è il primo trionfo in un Masters 1000. Con questo successo a Madrid il norvegese diventa il numero 7 al mondo nella Classifica ATP. Ruud è il primo norvegese a vincere un torneo Masters 1000 nella storia del tennis.

Il norvegese Casper Ruud trionfa nel torneo ATP Masters 1000 sulla terra rossa di Madrid. Vince in finale 7- 5 3-6 6-4 contro il britannico Jack Draper. Nel primo set il norvegese con un servizio molto preciso e i lungolinea riesce a prevalere sul britannico. Nel secondo set Draper con il rovescio e i pallonetti si impone su Ruud.