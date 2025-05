L'Altor Mare avvia la stagione con l'imbarco del Quadro di San Nicola

BARILa stagione estiva dell'Altor Mare prende il via mercoledì 7 maggio con un evento speciale che segna l'inizio di un ricco programma di musica e spettacolo. Il punto di partenza di questa nuova avventura è l’imbarco del Quadro di San Nicola, in occasione delle celebrazioni in onore del Santo Patrono di Bari. L'evento, che si terrà a Baia San Giorgio, promette di animare il litorale sud della città con iniziative che coinvolgeranno la comunità e i visitatori, creando un'atmosfera di festa e spiritualità.

Le celebrazioni inizieranno alle 18.00 con la processione del Quadro di San Nicola, seguita da una Santa Messa. Successivamente, l’effige del Santo verrà trasportata in barca verso il molo San Nicola, un atto simbolico che ricorda la traslazione delle ossa del Vescovo di Mira, avvenuta nel 1087. Il rito, che mescola spiritualità e tradizione, avrà un forte valore storico e religioso, unendo la città nel ricordo di un evento che ha segnato la storia di Bari.

La Stagione di Altor Mare: Un Viaggio tra Musica, Spettacolo e Cultura

In occasione di questo evento speciale, Altor Mare inaugura ufficialmente le proprie attività estive all’interno della splendida Baia San Giorgio, una location che, grazie alla sua piscina con acqua marina a ridosso del mare, l’anfiteatro e il paesaggio che abbraccia numerosi trulli, offre un'atmosfera unica. La direzione artistica è affidata a Claudia Posa, che ha condiviso la sua entusiasta visione dell’estate imminente: “Approfittiamo di questa speciale occasione per dare il via ufficialmente alla nostra attività. Nei prossimi mesi proporremo diverse iniziative, sfruttando le potenzialità di questa straordinaria location”.

Il Ristorante e la Programmazione Musicale

Mercoledì, subito dopo la celebrazione della messa, sarà aperto il ristorante-pizzeria, che offrirà ai partecipanti la possibilità di gustare piatti prelibati in un ambiente suggestivo. La programmazione musicale serale prenderà il via il 9 maggio con un tributo a Mario Biondi a cura di Micheal White, per proseguire il giorno successivo con le selezioni musicali del dj Fabio Testy.

A partire dal 30 maggio, la stagione entrerà nel vivo con un ampio ventaglio di proposte che includeranno spettacoli e performance dal vivo, destinate a intrattenere e coinvolgere un pubblico di tutte le età. I punti ristoro, pensati per soddisfare diverse esigenze gastronomiche, saranno completamente operativi, e la stagione si concluderà con eventi fino alla fine dell’estate 2025.

Un'Estata di Eventi e Attività per Tutti

“Con l’esperienza accumulata nella gestione della nostra sede di Casamassima, ci apprestiamo a vivere una stagione estiva piena di eventi artistici e culturali che coinvolgeranno diversi target di pubblico”, ha aggiunto Claudia Posa. L’offerta dell’Altor Mare sarà dunque variegata, pensata per chi cerca musica, spettacolo e intrattenimento di qualità in un contesto naturale e affascinante.

Dettagli dell'evento:

Data: Mercoledì 7 maggio 2025, ore 18.00

Luogo: Baia San Giorgio, Bari

Programma: Imbarco del Quadro di San Nicola, Santa Messa, processione e performance musicali

Info e Prenotazioni: 3279884607

Con l’avvio di questa stagione, l’Altor Mare si prepara a diventare uno dei punti di riferimento dell’estate barese, unendo tradizione, cultura, e divertimento in una cornice unica. Non perdere l’opportunità di vivere un’estate all’insegna della musica, della cultura e della bellezza del litorale di Bari.