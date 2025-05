Basket: le amichevoli dell'Italia prima degli Europei

Gli azzurri sfideranno nelle amichevoli il 2 agosto a Trento nella Trentino Cup alle 20 l’ Islanda, il 3 agosto giocheranno a Trento alle 19 contro la Polonia. L’ Italia affronterà il 9 agosto a Trieste alle 20 la Lettonia, il 14 agosto sfiderà a Bologna alle 20 l’ Argentina. La squadra di Gian Marco Pozzecco giocherà ad Atene il Torneo Acropolis il 21 agosto alle 20,30 contro la Lettonia e il 22 agosto alle 20,30 contro la Grecia.





Poi gli azzurri partiranno per Cipro dove giocheranno a Larnaca la prima fase degli Europei contro la Grecia, la Georgia, la Bosnia, la Spagna e il Cipro. Se l’ Italia riuscirà a qualificarsi disputerà poi a Riga in Lettonia la seconda fase degli Europei dal 6 al 14 settembre.

La Fip, Federazione Italiana Pallacanestro, ha deciso le amichevoli che l’Italia disputerà prima di giocare gli Europei di basket che si giocheranno a Cipro, in Finlandia, in Polonia e in Lettonia dal 27 agosto al 14 settembre. L’ Italia prima andrà in ritiro a Folgaria in provincia di Trento dal 23 al 31 luglio.