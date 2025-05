Internazionali d’Italia: Arnaboldi e Zeppieri fuori nelle qualificazioni. Bronzetti avanza tra le donne

FRANCESCO LOIACONO – Giornata ricca di sfide nelle qualificazioni agli Internazionali d’Italia al Foro Italico, dove si stanno delineando i tabelloni principali del prestigioso torneo romano. Poche soddisfazioni per il tennis azzurro al maschile, mentre tra le donne spicca la buona prestazione di Lucia Bronzetti.

Uomini, fuori Arnaboldi e Zeppieri

Niente da fare per Federico Arnaboldi, che cede in due set al finlandese Otto Virtanen con un netto 6-3 6-1. Fuori anche Giulio Zeppieri, battuto in tre set dallo statunitense Nicolas Moreno De Alboran, che si impone 6-4 3-6 6-1 dopo un match combattuto nei primi due set.

Tra gli altri risultati del tabellone maschile:

Il ceco Vit Kopriva supera l’americano Nishesh Basavareddy con il punteggio di 6-4 6-2 .

Il brasiliano Thiago Seyboth Wild vince un match equilibrato contro l’olandese Jesper De Jong , chiudendo 7-6 6-4 .

L’argentino Roman Andres Burruchaga rimonta lo spagnolo Pablo Carreno Busta e lo batte 3-6 6-3 6-2 .

Il russo Aleksandr Shevchenko regola l’ungherese Marton Fucsovics con un convincente 6-4 6-2.

Donne, Bronzetti sorride

Tra le italiane, l’unica gioia arriva da Lucia Bronzetti, che debutta con una solida vittoria contro la lettone Anastasija Sevastova, imponendosi 6-3 6-4 e accedendo così al secondo turno.

Eliminate invece:

Nuria Brancaccio , sconfitta 6-3 6-2 dall’americana Peyton Stearns .

Giorgia Pedone, che cede dopo tre set alla neozelandese Lulu Sun per 3-6 6-1 6-3.

Negli altri incontri femminili:

L’australiana Maya Joint supera in rimonta la svizzera Viktorija Golubic con il punteggio di 4-6 7-5 6-2 .

L’ungherese Anna Bondar batte la tedesca Ella Seidel 7-5 6-4 .

La slovacca Rebecca Sramkova si impone sull’americana Kessler McCartney con un doppio 6-3.

La corsa verso il tabellone principale prosegue domani, con gli ultimi incontri di qualificazione e l’ingresso in scena di altri protagonisti attesi.