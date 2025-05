Basket Serie A1: l'Armani Milano cade a Trapani 89-81

Olimpia Milano fb

FRANCESCO LOIACONO – L'Armani Milano è uscita sconfitta dal confronto contro Trapani con il punteggio di 89-81 in un match valido per il campionato di Serie A1 di basket. Nonostante una buona partenza, i lombardi non sono riusciti a contrastare la forza dei siciliani, che hanno mantenuto il controllo del gioco per gran parte dell'incontro.

Nel primo quarto, il match è iniziato con un equilibrio che ha visto i siciliani prendere un piccolo vantaggio con Alibegovic, che ha portato Trapani avanti 8-6. Un'energica schiacciata di Eboua ha permesso al Trapani di prevalere, chiudendo il parziale con un 27-26 favorevole ai padroni di casa.

Nel secondo quarto, Galloway ha messo a segno una tripla fondamentale per il 41-32 di Trapani, con un altro canestro di Horton che ha consentito ai siciliani di terminare la frazione con un buon margine di vantaggio: 47-38.

Il terzo quarto ha visto ancora una volta Trapani protagonista, con Galloway che ha segnato un canestro decisivo, spingendo il punteggio sul 59-42. Nonostante gli sforzi dell'Armani Milano, il Trapani ha mantenuto saldamente il controllo, chiudendo il parziale sul 69-60.

Nell'ultimo quarto, Trapani ha continuato a dominare: Alibegovic ha allungato il vantaggio a 74-68, e con il canestro di Petrucelli il punteggio è salito sull'80-70. Infine, un importante canestro di Notae ha sancito la vittoria di Trapani con il punteggio finale di 89-81.

I migliori marcatori per l'Armani Milano sono stati Brooks con 19 punti e Mirotic con 14 punti, mentre per Trapani i protagonisti sono stati Galloway con 20 punti e Robinson con 18 punti.

In classifica, l'Armani Milano resta al quinto posto con 38 punti, mentre il Trapani si conferma al primo posto con 44 punti, affiancato dalla Virtus Bologna.

La partita ha messo in evidenza le difficoltà dell'Armani Milano nell'affrontare un Trapani in grande forma, che continua a dimostrarsi una delle squadre più solide della Serie A1.